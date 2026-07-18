Salamanca se suma a la nueva estrategia del Grupo de Ciudades Patrimonio para impulsar un turismo de mayor calidad

Salamanca continuará reforzando su proyección turística y cultural como integrante del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), que ha celebrado en Tarragona su primera Asamblea General bajo la presidencia del alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales.

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Durante el encuentro, las quince ciudades que forman parte de la red acordaron las líneas estratégicas que marcarán su actividad durante el próximo año, con el objetivo de consolidar un modelo turístico que genere un mayor impacto económico y cultural en los destinos, apostando además por la promoción internacional y la desestacionalización del turismo.

Entre las principales iniciativas figura una nueva edición de Las Noches del Patrimonio, que se celebrará durante dos fines de semana del próximo mes de septiembre y ofrecerá una amplia programación cultural de forma simultánea en las quince ciudades Patrimonio de la Humanidad, entre ellas Salamanca.

Asimismo, el Grupo pondrá en marcha el Pasaporte del Viajero, una iniciativa destinada a fomentar que los turistas recorran las distintas ciudades de la red. El documento permitirá acreditar el paso por cada uno de los destinos y busca incentivar las visitas de proximidad y fidelizar a quienes decidan descubrir el patrimonio histórico español.

Durante la Asamblea también se anunció una colaboración con VISA para analizar, mediante datos agregados, los hábitos de gasto de los visitantes. Esta información permitirá adaptar la oferta turística y cultural a las necesidades de los viajeros y avanzar hacia un modelo basado en la calidad de la experiencia más que en el volumen de visitantes.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España está integrado por quince municipios reconocidos por la UNESCO, entre ellos Salamanca, que continuará participando en las acciones conjuntas de promoción, conservación del patrimonio y difusión cultural impulsadas por la entidad.