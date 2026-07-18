FOTODENUNCIA | Crece el malestar en Salamanca: una reclamación formal denuncia presión fiscal y deterioro de los servicios públicos

Salamanca vuelve a situarse en el centro del debate sobre la movilidad urbana y la presión fiscal tras la presentación de una extensa reclamación formal dirigida al Ayuntamiento por parte de un ciudadano y contribuyente del municipio. En el escrito, acompañado de varias fotografías que, según el denunciante, reflejan la situación de distintos barrios de la ciudad, se acusa al Consistorio de ejercer una política de “asfixia fiscal” y de alejarse de las necesidades reales de la población.

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El documento sostiene que la reciente implantación y ampliación de las zonas de estacionamiento regulado, junto con la proliferación de señalización horizontal y vertical, responde más a un objetivo recaudatorio que a criterios medioambientales. Según el autor, esta política está provocando un progresivo vaciamiento de barrios tradicionales al dificultar el acceso de residentes, trabajadores y visitantes.

La reclamación también denuncia un incremento constante de las cargas económicas que soportan los ciudadanos. El escrito enumera impuestos, tasas y obligaciones administrativas que, a juicio del firmante, están generando una situación económica cada vez más difícil para numerosas familias, especialmente para quienes dependen del vehículo privado para desarrollar su actividad diaria.

Más allá del aparcamiento, el documento amplía sus críticas al estado de diversos servicios públicos. El autor cuestiona la gestión del dinero recaudado por las administraciones y expresa su preocupación por el deterioro de ámbitos como la sanidad, la educación y las infraestructuras, al tiempo que critica determinadas inversiones municipales que considera secundarias frente a otras prioridades.