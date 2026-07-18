Un creador de contenido esconde casi 68 euros en Salamanca y reta a sus seguidores a encontrarlos

La búsqueda del “tesoro” llega a Salamanca. La cuenta de Instagram @cash_ontour, conocida por esconder dinero en diferentes ciudades españolas para que sus seguidores lo encuentren, ha anunciado un nuevo reto en la capital salmantina con un premio de 67,90 euros.

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En la publicación, el creador de contenido indica que el dinero está escondido en “una de las plazas más reconocibles de Salamanca” y añade como pista que se trata de “una de las plazas más fotografiadas de España”. Sin embargo, las imágenes difundidas junto al anuncio permiten apreciar que la grabación está realizada en la plaza de Anaya, frente a la Catedral.

Además, en el vídeo puede observarse que el dinero aparece pegado a una de las papeleras situadas en este espacio, por lo que los seguidores disponen de una referencia mucho más concreta para tratar de localizar el premio.