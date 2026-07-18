Salamanca suma 267 nuevas empresas en el primer semestre del año

Salamanca registró la creación de 267 nuevas empresas durante el primer semestre del año, según el Estudio sobre Demografía Empresarial elaborado por Informa D&B. La provincia se convierte así en la cuarta de Castilla y León con mayor número de constituciones, solo por detrás de Valladolid, León y Burgos.

Dentro del conjunto autonómico, Castilla y León contabilizó 1.953 nuevas sociedades entre enero y junio, un 15,5 por ciento más que en el mismo periodo de 2025. En el reparto provincial, Valladolid lideró la clasificación con 493 empresas, seguida de León (361), Burgos (273) y Salamanca (267). Tras ellas se situaron Segovia (159), Zamora (115), Ávila (114), Palencia (89) y Soria (82).