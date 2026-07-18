La Guardia Civil intensifica los controles de alcohol y drogas en Salamanca ante el aumento de los desplazamientos estivales

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca reforzará hasta el próximo 19 de julio los controles de alcohol y drogas en carreteras y vías urbanas de la provincia dentro de la campaña especial impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT). La medida coincide con el incremento de desplazamientos propio de las vacaciones de verano, un periodo en el que se intensifica la vigilancia para reducir la siniestralidad.

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La Guardia Civil recuerda que la mayoría de los conductores que dan positivo son detectados en controles preventivos, una herramienta fundamental para retirar de la circulación a quienes ponen en riesgo su vida y la del resto de usuarios de la vía.

Con el aumento del tráfico, las autoridades también hacen un llamamiento a la responsabilidad al volante. Entre las principales recomendaciones figuran descansar antes de iniciar el viaje y realizar una parada cada dos horas o cada 200 kilómetros para evitar la fatiga. Asimismo, recuerdan que el consumo de alcohol, drogas o determinados medicamentos es incompatible con la conducción y apelan a respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad y utilizar siempre el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil.