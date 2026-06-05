Aviso a motoristas: la DGT aumenta la vigilancia en las carreteras nacionales más frecuentadas

Tal y como apunta la Dirección General de Tráfico, ha decidido intensificar la vigilancia de las carreteras más frecuentadas por motoristas durante los fines de semana de junio a octubre. Como motivo de esta decisión, la DGT asegura que durante este periodo se incrementan los desplazamientos en moto: “El objetivo es reducir la siniestralidad de uno de los colectivos más vulnerables en carretera, así como verificar el cumplimiento de las normas e incidir en la importancia de respetarlas.”

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Según explican, esta medida se desarrollará a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y prestará especial atención a los comportamientos de riesgo más frecuentes, como son el exceso de velocidad, los adelantamientos antirreglamentarios, el consumo de alcohol y drogas o circular sin llevar elementos de protección.

Una decisión en base a datos Tal y como explican desde la DGT, los datos de siniestralidad muestran la necesidad de reforzar las medidas preventivas, especialmente durante los fines de semana. Estos datos registran que más de la mitad de los siniestros mortales ocurridos en lo que va de este año 2026 ocurrieron entre las 15:00 horas del viernes y la medianoche el domingo. Así, de los 104 motoristas fallecidos en vías interurbanas hasta el 31 de mayo, 58 perdieron la vida en ese intervalo horario, lo que supone 13 más que en 2025.

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