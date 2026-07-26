El viento reactiva el incendio de Burgohondo y complica las labores de extinción

Las labores de extinción del incendio forestal de Burgohondo (Ávila) se han complicado de nuevo durante las horas centrales de la tarde debido a una fuerte reactivación de las llamas provocada por el viento, según ha recogido ICAL.

Publicidad Publicidad

Los dos focos que concentran la mayor parte de los medios y del esfuerzo del operativo se localizan en las zonas de Casilla y Mijares, situadas en la parte alta de la sierra, donde trabajan de forma intensa los efectivos desplegados para tratar de frenar el avance del fuego.

La Junta de Castilla y León informó, a través de la cuenta de Naturaleza en la red social X, de que el cambio de las condiciones meteorológicas ha favorecido este nuevo comportamiento del incendio, obligando a reforzar las tareas de extinción en ambos sectores.

En estas zonas permanece desplegado un importante dispositivo terrestre y aéreo, que continúa trabajando para contener la reactivación del incendio y evitar su propagación.