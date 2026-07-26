La Junta aprobará un plan de recuperación para la zona afectada por el incendio de Ávila

La Junta de Castilla y León aprobará este jueves un plan de recuperación para la zona afectada por el incendio forestal de Ávila. La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, explicó que incluirá ayudas para la recuperación de viviendas, el sector agroganadero y la restauración del entorno natural.
Por su parte, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, confirmó que alrededor de 40.000 personas de 16 municipios permanecen evacuadas, mientras que Navaluenga, El Tiemblo y Cebreros continúan confinados.