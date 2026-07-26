Mario García Romo vuelve a competir entre los mejores de España en los 1.500 metros

Mario García Romo volvió a pisar una final del Campeonato de España de atletismo. El mediofondista salmantino compitió este domingo en la prueba de 1.500 metros celebrada en Málaga, donde firmó la décima posición con un tiempo de 3:51.25 en una carrera marcada por la estrategia y un explosivo desenlace.

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Desde el disparo de salida, los favoritos apostaron por un ritmo lento, sin que ninguno quisiera asumir el desgaste de liderar la prueba en los primeros compases. García Romo permaneció siempre bien colocado dentro del grupo principal, siguiendo de cerca los movimientos de los principales candidatos al podio.

La carrera comenzó a romperse en la parte final, cuando Nacho Fontes lanzó un cambio de ritmo que obligó a reaccionar al resto de aspirantes. El salmantino respondió al primer acelerón, aunque el fuerte incremento de la velocidad en los últimos metros acabó dejando sin opciones a García Romo, que cedió terreno en la recta de meta para finalizar décimo.