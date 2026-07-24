Mika Vijfvinkel se lleva la etapa reina de la Vuelta Castilla y León con final en Guijuelo | Foto: Ayto Guijuelo

El holandés, del equipo gallego Froiz, fue el más rápido en la meta de Guijuelo tras una etapa de montaña con salida en Peñaranda de Bracamonte

Guijuelo ha acogido este viernes la penúltima etapa de la Vuelta Castilla y León Elite-Sub23.

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Tras un recorrido de 163 kilómetros que partió de Peñaranda de Bracamonte, el pelotón ciclista ha tenido que recorrer un recorrido rompe piernas por la zona de Armenteros, hasta adentrarse en la sierra con el puerto de Valero y Cristóbal como jueces.

El más rápido en la meta ha sido el holandés del Froiz, Mika Vijvinkel, que ha batido al esprint al corredor del Gomur, Sergio Guitérrez, tras distanciarse ambos de un pequeño grupo de ciclistas.

Esta última etapa de montaña de la Vuelta Castilla y León se cierra con el canadiense Luke Valenti (Cortizo), vencedor en Cuéllar, como líder de la clasificación general, quien mantiene dos segundos de ventaje sobre Francisco Jesús Fernández (Extremadura) y nueve con su compañero de equipo, Samuel Fajardo, vencedor de la última edición de la Vuelta a Zamora.

Luke Valenti (cortizo), Líder De La Clasificación General

El acto de entrega de trofeos ha contado con la presencia del alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, y el concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández.