Manu Arias se une a la UD Santa Marta

La Unión Deportiva Santa Marta ha presentado un nuevo fichaje este miércoles, 22 de julio, Manu Arias, un extremo izquierdo de calidad que puede jugar también de lateral, por lo que una de las bandas de los entrenados por Mario Sánchez quedaría cubierta en una u otra situación.

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Con 22 años, ha logrado afianzarse en Tercera Federación, por lo que otorgará rapidez y fluidez en el juego por las bandas. Además, formó parte de las categorías inferiores del equipo leonés hasta recalar en las filas de Mario Sánchez para la temporada 2026/2027.