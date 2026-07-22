Fallece Ana María Carrón, exalcaldesa de Candelario

La exalcaldesa de Candelario Ana María Carrón, edil del Partido Popular, ha fallecido este miércoles a los 81 años, según ha informado el Ayuntamiento a través de sus redes sociales.

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Carrón era una de las personas que iba a participar como pregonera en las fiestas de este año. Como muestra de respeto por su fallecimiento, el Ayuntamiento ha anunciado el aplazamiento de Las Noches en la Torre, actividad prevista para este miércoles. La nueva fecha se dará a conocer próximamente.

Además, el Consistorio ha trasladado su más sentido pésame a la familia y a sus seres queridos y ha informado de que el pregón municipal de este jueves comenzará con un minuto de silencio en su memoria.