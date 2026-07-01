El Ayuntamiento de Béjar reestructura su Gobierno local y define el nuevo reparto de concejalías

El Ayuntamiento de Béjar ha reestructurado de manera oficial su equipo de Gobierno municipal a través de un nuevo decreto de Alcaldía, emitido bajo el mandato del alcalde Antonio Cámara López. Este documento oficial detalla la distribución de competencias y la asignación de las delegaciones genéricas entre los concejales de la corporación. El nuevo organigrama busca optimizar la gestión local dividiendo el consistorio en grandes áreas de actuación que abarcan desde el desarrollo económico y el urbanismo hasta el bienestar social, el turismo y las nuevas tecnologías.

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Dentro de esta distribución, el Área de Gobierno, Hacienda, Especial de Cuentas e Infraestructuras Urbanas queda delegada en Luis Hernández Téllez, que asume las competencias de Hacienda, Contratación, Intervención y Tesorería, Presupuestos Municipales y Subvenciones. Dentro de esta área, Antonio Cámara López gestionará Comunicación y Obras; Jennifer del Pozo Hernández será responsable de Interior; José Ángel Castellano Hernán asumirá Medio Ambiente y Rosa Sánchez Mateos, Personal.

El Área de Cultura, Turismo y Deportes queda delegada en Ana Vicente Peralejo, con competencias en Cultura y Turismo. Antonio Cámara López asume Entorno Natural, Redes y Relaciones Culturales con Instituciones y Universidades. Jennifer del Pozo Hernández será la responsable de Festejos y Luis Hernández Téllez gestionará el Deporte Municipal.

El Área de Bienestar Social, Igualdad y Asociaciones se delega en Jennifer del Pozo Hernández, que asume las competencias en Asociaciones y ONG y Juventud. En esta misma área, Ana Vicente Peralejo será responsable de Sanidad; Antonio Cámara López, de Bienestar Social, y Rosa Sánchez Mateos, de Educación e Igualdad.