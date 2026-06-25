Fallece Agustín Jiménez García, sacerdote diocesano y párroco de Valdesangil

El sacerdote diocesano y párroco de Valdesangil, Agustín Jiménez García, ha fallecido durante la madrugada del miércoles al jueves, 25 de junio, según ha informado en un comunicado la Diócesis de Plasencia, a la que pertenecía y donde ejerció su ministerio durante décadas, incluyendo Béjar.
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El funeral se realizará durante la mañana del viernes, 26 de junio, en la parroquia de San Nicolás de Plasencia. Más tarde, los restos serán trasladados a su municipio natal, Peraleda de la Mata, en la provincia de Cáceres.