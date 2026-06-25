Una menor cae desde un segundo piso en la calle Pablo Picasso

Una menor de 17 años ha resultado herida tras caer desde un segundo piso en la calle Pablo Picasso. Los hechos habrían ocurrido durante la mañana de este jueves, 25 de junio, momento en el que la Policía Local de Salamanca acudió de urgencia hasta el lugar para atender y rescatar en primera instancia a la fémina, que se habría precipitado, presuntamente, de manera involuntaria en el patio de luces.