Tras vivir situaciones de emergencias durante las últimas semanas, los habitantes de la localidad salmantina han logrado recuperar el abastecimiento de agua

Durante las últimas semanas, los vecinos de Villares de la Reina han vivido situaciones ciertamente complicadas al quedarse sin agua en el comienzo del verano. Un arranque de la época estival marcado por las altas temperaturas y récord históricos en los termómetros de la provincia charra.

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Con un auténtico cóctel que hacía indicar la importancia del agua en estas situaciones, Villares de la Reina vivía una situación un tanto complicada, quedándose sin agua en mitad de sus fiestas y volviendo a ocurrir este problema semanas después, provocando gran descontento entre los vecinos villarenses.

De entre todas las causas que podían darse, se produjo la peor de ellas, la rotura de unos de los sistemas de agua que otorgaba el suministro al propio pueblo, según han explicado fuentes municipales a SALAMANCA24HORAS. La antigüedad de las tuberías urgía a realizar un cambio total de la red de abastecimiento, lo que ha hecho que el Ayuntamiento de Villares de la Reina se vea obligado a realizar una ‘reforma’ integral para así evitar que estos problemas vuelvan a ocurrir.

Si bien es cierto que han sido momentos complicados, el problema se ha ido solucionando desde que se detectase semanas atrás, adquiriendo diferentes soluciones que se han ido realizando de manera progresiva. El último de los distritos ha sido el conocido como El Barrio, que en plena primera ola de calor, una de las mayores que se recuerda en el mes de junio, han visto como en sus casas y establecimientos no han recuperado el agua hasta este miércoles a las 4:00 horas de la madrugada.

Una de las vecinas explicaba a este medio que “en plena ola de calor, mi perrita y yo pasamos más de 12 horas sin una gota de agua en casa. Ni en el supermercado encontrábamos ya que había poca y a precio abusivo”. Del mismo modo, también ha destacado que “de madrugada volvió el suministro. Sin agua no hay vida, y con estas temperaturas es una emergencia”.

De momento, el consistorio seguirá trabajando para que no se produzcan estos temidos cortes, que han hecho que muchos vecinos tengan que ‘desgastar’ algunos supermercados comprando botellas de agua para solucionar este tipo de incidentes en caso de darse.