El municipio salmantino expone en San Sebastián sus políticas para un envejecimiento activo, combatir la soledad y mejorar la calidad de vida de sus mayores junto a alcaldes de varios países.

La Vellés es uno de los tres municipios de la provincia de Salamanca que forman parte de esta red internacional, y participó en este importante foro compartiendo espacio con una treintena de alcaldes procedentes de distintos países y ciudades de todo el mundo.

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El encuentro, organizado bajo el lema "El liderazgo municipal ante el reto del envejecimiento", se concibió como un espacio de conversación política entre gobiernos locales para reflexionar sobre cómo el cambio demográfico está transformando las ciudades, los municipios y las formas de convivencia, así como para intercambiar experiencias y buenas prácticas en ámbitos como los cuidados, la participación, la movilidad, la vivienda o la lucha contra la soledad no deseada. En este contexto, los representantes locales pudieron poner en común iniciativas que ya se están aplicando y proyectos que quieren desarrollar en sus territorios.

Durante la jornada, los participantes debatieron sobre la necesidad de construir territorios más habitables, saludables, conectados y sostenibles, capaces de favorecer vidas plenas también en la vejez, así como sobre el papel que deben desempeñar las personas mayores en la construcción democrática de nuestras ciudades y pueblos. Se subrayó que el envejecimiento poblacional no solo plantea desafíos, sino que también abre oportunidades para repensar los servicios y la organización de la vida comunitaria.

El alcalde de La Vellés calificó la experiencia como "extraordinariamente positiva y enriquecedora" y destacó la importancia de que los pequeños municipios rurales estén presentes en estos espacios internacionales de reflexión, donde habitualmente tienen mayor protagonismo las grandes ciudades.

"Ha sido una enorme satisfacción poder representar a La Vellés en un foro de esta relevancia y comprobar que los pequeños municipios tenemos mucho que aportar. Los retos del envejecimiento son globales, pero muchas de las soluciones nacen desde la cercanía, desde la faceta humana que caracteriza a nuestros pueblos", señaló Javier Marcos Santos.

El regidor destacó que en La Vellés las personas mayores ocupan un lugar central en las políticas municipales y recordó que "cuidar a nuestros mayores significa mucho más que prestar servicios: supone escucharles, favorecer su participación, combatir la soledad y crear entornos en los que puedan vivir con dignidad, autonomía y calidad de vida". En este sentido, defendió la necesidad de seguir impulsando programas comunitarios y espacios de encuentro intergeneracional en el municipio.

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Asimismo, Marcos Santos puso en valor la oportunidad que supone compartir experiencias con alcaldes de distintas partes del mundo. Considera que el intercambio directo con otros responsables locales permite comparar enfoques, detectar buenas prácticas y adaptar aquellas que puedan ser útiles para la realidad de los municipios rurales españoles.

"Hemos podido conversar sobre políticas, ideas y propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, intercambiar experiencias y aprender de iniciativas innovadoras que se están desarrollando en otros territorios. Ese intercambio de conocimiento es enormemente valioso porque nos ayuda a afrontar desafíos y retos comunes con una visión mucho más amplia y transversal".