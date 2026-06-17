Alertan de la elevada exposición de gas radón en centro públicos de Salamanca: algunos sextuplican los valores permitidos

Comisiones Obreras ha denunciado públicamente que algunos centros de Salamanca tendrían una exposición al gas radón muy por encima de lo permitido. Según ha denunciado el sindicato, el límite máximo estaría situado en los 300 becquerelios por metro cúbico, teniendo algunos de ellos un total de 1.920, como es el caso del centro público de La Alberca.

Publicidad Publicidad

Según ha indicado Raquel Martín, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, esta situación “afecta tanto a trabajadores y trabajadoras como al alumnado, incluidos menores de edad, sin que se hayan adoptado medidas correctoras suficientes para reducir la exposición”.

Del mismo modo, no han querido olvidarse de que supuestamente se habrían cometido una serie de deficiencias en las mediciones, con faltas de recursos para evaluar hasta que punto estaría suponiendo un problema en la población. Asimismo, han explicado que “los controles se limitan a una o dos estancias por edificio, estando sin analizar el 80 por ciento de los puestos de trabajo”.

Así pues, la representante sindical ha advertido sobre que “Raquel Martín, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, advirtió de que las mediciones no se están realizando conforme a los criterios establecidos por el Consejo de Seguridad Nuclear, tanto en el momento de realizar las mediciones como en su aspecto técnico”.