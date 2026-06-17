Salamanca acoge una conferencia para prevenir el abuso a las personas mayores

El Ayuntamiento de Salamanca y la Unidad de Memoria de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia han organizado una conferencia de sensibilización centrada en la prevención del abuso a las personas mayores.

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El encuentro responde al compromiso de ambas instituciones con el bienestar y la protección de este colectivo, y busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del buen trato.

La sesión tendrá lugar mañana miércoles, a las 11:00 horas, en el Aula de Grados de la UPSA, con entrada libre hasta completar un aforo de 90 personas. La actividad está abierta a cualquier persona interesada en aprender a identificar, prevenir y actuar ante situaciones de vulnerabilidad o maltrato en la tercera edad.

La ponencia será impartida por Raquel Sánchez Ordóñez, especialista en intervención social, bajo el lema ‘Prevenir el abuso a las personas mayores empieza contigo y conmigo. Juntos podemos construir comunidades más seguras’.