Salen a subasta doce fincas rústicas repartidas por la provincia

La Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca ha convocado una subasta pública de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado. Concretamente se trata de 12 lotes de fincas rústicas repartidas por la provincia. La subasta será al alza con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado y a mano alzada de los inmuebles. Tendrá lugar el día 3 de julio a las 10.00 horas en el salón de actos de la delegación de Economía y Hacienda en Salamanca, ubicada en la Plaza de la Constitución, 1.