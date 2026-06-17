Audiciones de la Escuela de Música de Alba de Tormes | Ayuntamiento de Alba de Tormes

Se celebrarán en el Teatro de la Villa durante los días 17, 18, 19 y 23 de junio

La Escuela Municipal de Música de Alba de Tormes acogerá durante este mes de junio las audiciones de fin de curso.

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Tendrán lugar los días 17, 18, 19 y 23 de junio en el Teatro de la Villa.

Las actuaciones comenzarán este miércoles con los alumnos de flauta travesera, trompa, trompeta y la agrupación de viento-metal, dando paso posteriormente a la audición de piano.

El jueves 18 se reanudarán con clarinete, saxofón y la agrupación de viento-madera, mientras que después será el turno de la guitarra eléctrica y la batería. La jornada del viernes arrancará con el coro, gaita y tamboril, y el taller de Música Tradicional, finalizando la jornada con las audiciones de guitarra y percusión.

Por último, el día 23 de junio darán por concluidas las actuaciones con los alumnos de preiniciación, iniciación y preformación musical junto a las clases de canto.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se recuerda que el plazo de matriculación para el próximo curso continúa abierto hasta el 24 de junio.