Alba de Tormes amplía su oferta deportiva de verano con nuevas actividades gratuitas al aire libre

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha ampliado su programación deportiva para este verano con la incorporación de cinco nuevas actividades gratuitas y sin necesidad de inscripción previa. La iniciativa busca fomentar la práctica de ejercicio físico y promover hábitos de vida saludables aprovechando algunos de los espacios más representativos de la localidad.

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El concejal de Deportes, José García, destacó que la mayoría de las propuestas se han programado en sábado para facilitar la participación de vecinos y visitantes, al tiempo que se ponen en valor distintos enclaves del municipio como escenarios para la actividad física.

Las actividades comenzarán el 20 de junio con una sesión de Hit Boxing en el área recreativa de Las Playas. Esta modalidad, que combina ejercicios aeróbicos inspirados en el boxeo y el kickboxing, contará con dos turnos: uno de intensidad suave entre las 09:00 y las 10:30 horas y otro más intenso de 10:30 a 12:00 horas.

El 4 de julio será el turno del Entrenamiento Funcional, que se desarrollará en la Plaza del Peregrino, junto a la Basílica. La actividad estará centrada en el trabajo de fuerza y también se dividirá en dos niveles, con los mismos horarios que la sesión anterior. Los participantes deberán acudir con una goma elástica.

La programación continuará el 18 de julio en el Castillo de los Duques de Alba con una Core Session enfocada al fortalecimiento de abdomen, lumbares y glúteos. En esta ocasión los horarios serán de 10:00 a 11:00 horas para el grupo suave y de 11:00 a 12:00 horas para el intenso. Será necesario llevar esterilla.

El 1 de agosto tendrá lugar la actividad Marcha y Relajación en el Parque Estelar Starlight Otero. La propuesta incluye una subida al parque, una sesión de relajación y el posterior descenso, en horario de 09:00 a 11:00 horas. La salida se realizará desde la Puerta del Río.

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La última de las actividades previstas será una sesión de Zumba el 21 de agosto en la Plaza Mayor, entre las 09:00 y las 10:30 horas.

Para participar en cualquiera de estas propuestas únicamente será necesario acudir con ropa deportiva y agua, además del material específico requerido en determinadas modalidades.

Actividades en la piscina y programas semanales

Este nuevo bloque de actividades complementa la programación deportiva que arrancará con la apertura de las piscinas municipales el próximo 20 de junio.

Entre las propuestas previstas figura el Aquagym, dirigido a las personas usuarias de la piscina y que se impartirá los martes, jueves y sábados a las 12:00 horas desde el 2 de julio, sin necesidad de inscripción.

Asimismo, desde el 22 de junio se desarrollará el programa Gym sobre Hierba, con sesiones los lunes, miércoles y viernes de 12:15 a 13:15 horas. En este caso será necesaria inscripción previa.