Ciencia, historia, teatro ‘místico’ y deporte en Alba de Tormes esta semana

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha presentado una programación muy variada para esta semana, como actividades que abarcarán desde la ciencia y la historia, pasando por el teatro y el deporte. Las actividades se realizarán del 22 al 26 de julio, invitando a los habitantes del municipio y turistas a disfrutar de la programación.

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Los eventos arrancarán este miércoles, 22 de julio, a las 21:30 horas en el teatro con la conferencia "Alba de Tormes Eclipsa: Todas las claves para comprender y ver el gran eclipse", donde Óscar Martín Mesonero, director de Startrails y miembro de OSAE, impartirá esta charla. En el lugar también se repartirán gafas para disfrutar del eclipse.

El jueves, 23 de julio, se conmemorará el aniversario de la Batalla de Arapiles, donde se realizará una jornada de puertas abiertas en el Torreón de las Batallas del Castillo de los Duques de Alba. El monumento se podrá visitar de manera gratuita ese mismo día de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:30 horas, ofreciéndose visitas explicadas especiales a las 12:00 y a las 18:00 horas.

Conmemoración De La Batalla De Arapiles

Para el fin de semana destaca el deporte nocturno, donde el sábado, 25 de julio, se disputará la IX Carrera Popular Nocturna "Villa Alba de Tormes". A las 21:30 horas dará comienzo la carrera de adultos, mientras que las categorías inferiores arrancarán desde las 20:00 horas. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el jueves, 23 de julio, pudiéndose realizar en la web de Atletismo Salmantino.

Por último, la guinda del pastel se podrá disfrutar este domingo, 26 de julio, con el teatro ‘místico’ "Juan, el espíritu del amor", escrita y dirigida por el prestigioso Denis Rafter en la Iglesia de San Juan de la Cruz. La función profundiza en la vertiente lírica y mística de San Juan de la Cruz.