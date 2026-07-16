El Ayuntamiento de Alba de Tormes conmemorará el aniversario la Batalla de los Arapiles y la posterior retirada y paso de las tropas por la villa ducal con una jornada de puertas abiertas en el emblemático Castillo de los Duques de Alba, concretamente en el Torreón de las Batallas, una sala con paneles explicativos, detalladas maquetas y dioramas dirigidos a divulgar el papel estratégico de la localidad en el conflicto realizada gracias a los fondos #NextGenerationEu.
El acceso gratuito tendrá lugar el próximo viernes 23 de julio, con un horario de visitas al Castillo fijado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas. De manera complementaria, se ofrecerán visitas explicadas específicas a las 12:00 y a las 18:00 horas en el propio Torreón de las Batallas sin necesidad de inscripción previa.
“Es una gran oportunidad para conocer las huellas napoleónicas en Alba de Tormes y su importancia”, ha explicado Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes.
Esta conmemoración histórica forma parte del completo programa de verano 'Alba Eclipsa', diseñado con motivo del gran eclipse de agosto. La agenda cultural de esa semana se intensifica notablemente en la villa, ya que precisamente el día anterior, el jueves 22 de julio a las 21:30 horas, el Teatro de la Villa acogerá la jornada preparatoria sobre el eclipse a cargo de Óscar Martín Mesonero, que incluirá reparto de gafas homologadas. Por otra parte, el broche a los actos del fin de semana llegará el domingo 26 de julio a las 20:00 horas en la Iglesia de San Juan de la Cruz, donde se representará la obra teatral y poética "Juan, el espíritu del amor" de Denis Rafter.