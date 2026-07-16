Habrá una jornada de puertas abiertas para visitar el Torreón de las Batallas, la sala que explica el papel de la villa en la Guerra de la Independencia

El Ayuntamiento de Alba de Tormes conmemorará el aniversario la Batalla de los Arapiles y la posterior retirada y paso de las tropas por la villa ducal con una jornada de puertas abiertas en el emblemático Castillo de los Duques de Alba, concretamente en el Torreón de las Batallas, una sala con paneles explicativos, detalladas maquetas y dioramas dirigidos a divulgar el papel estratégico de la localidad en el conflicto realizada gracias a los fondos #NextGenerationEu.

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El acceso gratuito tendrá lugar el próximo viernes 23 de julio, con un horario de visitas al Castillo fijado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas. De manera complementaria, se ofrecerán visitas explicadas específicas a las 12:00 y a las 18:00 horas en el propio Torreón de las Batallas sin necesidad de inscripción previa.

“Es una gran oportunidad para conocer las huellas napoleónicas en Alba de Tormes y su importancia”, ha explicado Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes.