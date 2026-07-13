Así es el programa de ADRECAG para mujeres emprendoras en el medio rural

Alba de Tormes acogerá el próximo 14 de julio la jornada de presentación de la implantación de la Red PAME en el territorio del Grupo de Acción Local ADRECAG. La jornada, organizada por la Asociación para el Desarrollo Rural y Económico de las Comarcas del Campo Charro, Alba de Tormes y Guijuelo (ADRECAG), tiene como objetivo dar a conocer las actuaciones que se desarrollarán en su territorio para apoyar a las mujeres rurales. La estrategia se centra en la sensibilización, la información y el acompañamiento a las mujeres del ámbito de actuación de ADRECAG, fomentando el emprendimiento y mejorando sus oportunidades de empleo.

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El programa, que se desarrollará a lo largo de 2026 y hasta marzo de 2027, incluirá actividades de

promoción, divulgación, formación, intercambio de experiencias y acompañamiento directo y

personalizado para aquellas mujeres que deseen emprender o mejorar sus posibilidades de acceso al

mercado laboral.

La jornada se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alba de Tormes y será inaugurada por la alcaldesa de la localidad, María Concepción Miguélez Simón, y por el presidente de ADRECAG, Ángel Muñoz Salazar. A continuación, se proyectará un vídeo de presentación de la Red PAME y Loreto

Madrigal, técnico del Centro Europe Direct Castilla y León Rural, ofrecerá una ponencia sobre las

principales políticas y líneas de actuación de la Unión Europea en favor de las mujeres rurales.

Tras una pausa, el programa continuará con dos talleres moderados por Víctor Jolín, vicepresidente de

PRINCAL. En el primero se presentarán dos experiencias de trabajo con mujeres rurales desarrolladas en

otros territorios de Castilla y León, con la participación de David Larrión, gerente del Grupo de Acción

Local Zona Centro de Valladolid, y Juan B. Alonso, gerente de ADRISS Sierras de Salamanca.

El segundo taller contará con la participación de varias emprendedoras del territorio, que compartirán sus experiencias empresariales: Patricia Santa Martina, responsable de una floristería en Guijuelo; Linda del Río, promotora de una planta de envasado de miel en Aldeatejada; y María del Carmen de la Iglesia,

responsable del Hotel VII Carreras, en San Pedro de Rozados.

A la jornada asistirán mujeres rurales, así como representantes del tejido social, económico e institucional del territorio de ADRECAG, con el objetivo de conocer esta iniciativa y fomentar la creación de una red de apoyo que impulse el emprendimiento femenino y la igualdad de oportunidades en el medio rural.