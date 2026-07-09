Nuevos nichos y columbarios para ampliar el cementerio de Alba de Tormes

La compra de nuevos nichos y columbarios para el cementerio de Alba de Tormes permitirá ampliar el recinto.

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El Ayuntamiento confirma que en total ha colocado 224 nichos nuevos y 72 columbarios prefabricados que se han ubicado en la zona norte y en la parte trasera.

Los trabajos han requerido un complejo despliegue logístico y técnico que ha incluido el transporte, descarga e izado de estructuras pesadas mediante maquinaria de gran tonelaje. Entre las tareas llevadas a cabo, desde el Consistorio destacan el nivelado y asentado preciso de 112 bloques de nichos dobles mediante tacos sintéticos de distintos espesores, garantizando la estabilidad de la estructura.

Ampliación del cementerio de Alba de Tormes con nuevos nichos y columbarios | Ayuntamiento de Alba de Tormes

Los nichos se han dispuesto a dos caras y adosados al cerramiento perimetral, alcanzando una distribución de cuatro alturas y los columbarios se han estructurado en seis filas.

También se han instalado y asentado tres aspiradores cuadrados equipados con filtros de carbono activado para una correcta salubridad y ventilación del espacio.

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