El Ayuntamiento de Alba de Tormes, ya ha puesto en marcha de manera definitiva las actividades deportivas programadas para los meses de verano. El objetivo de este año es doble: fomentar los hábitos saludables entre los vecinos de todas las edades durante el periodo estival y, al mismo tiempo, poner en valor el rico patrimonio monumental de la villa a través de la práctica del ejercicio físico e incluir sesiones diferentes fines de semana para llegar a todos los públicos.

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Por un lado, la oferta ordinaria se despliega de lunes a viernes con opciones diarias muy variadas. Entre ellas destacan los cursos de natación divididos en quincenas que comenzaron el pasado día 1 de julio; la 'Gimnasia sobre hierba' que se imparte los lunes, miércoles y viernes a las 12:15 horas en el césped de las piscinas municipales y comenzaron el 22 de junio, y las dinámicas sesiones de 'Aquagym' programadas para los martes y jueves a las 12:00 horas (actividad que también cuenta con sesión los sábados) que se iniciaron el pasado jueves. Asimismo, el Parque de El Espolón acoge, también desde el día 2, los martes y jueves las clases de 'Fitness Alba' divididas en dos niveles de intensidad según el grupo.

El gran aliciente diferencial de este verano llega con el fin de semana gracias al programa especial de acondicionamiento físico. Esta iniciativa busca cubrir el ocio saludable en fin de semana sacando el deporte de sus espacios habituales para trasladarlo a enclaves monumentales y naturales de Alba de Tormes.

Tras las primeras convocatorias de entrenamiento en el área recreativa Las Playas y la Plaza del Peregrino, el próximo gran encuentro tendrá lugar el sábado 18 de julio en el castillo de los Duques de Alba con dos sesiones para distintos niveles de core.