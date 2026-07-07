Un nuevo incendio de una vivienda abandonada entre Santa Marta y Pelabravo moviliza a los bomberos de madrugada

Pasadas las 00:00 de este martes, un incendio de una vivienda abandonada localizada entre los municipios de Santa Marta de Tormes y Pelabravo alertaba a los bomberos de la provincia salmantina.

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El fuego, "de gran envergadura" según afirman los profesionales, se extendió a lo largo de unos 150 metros alrededor de la edificación. Dicha vivienda se encontraba rodeada de maleza, escombros y muebles, lo que motivó la propagación del incendio.