Un nuevo incendio de una vivienda abandonada entre Santa Marta y Pelabravo moviliza a los bomberos de madrugada

Pasadas las 00:00 de este martes, un incendio de una vivienda abandonada localizada entre los municipios de Santa Marta de Tormes y Pelabravo alertaba a los bomberos de la provincia salmantina.
El fuego, "de gran envergadura" según afirman los profesionales, se extendió a lo largo de unos 150 metros alrededor de la edificación. Dicha vivienda se encontraba rodeada de maleza, escombros y muebles, lo que motivó la propagación del incendio.
Así, hasta el lugar se movilizó una dotación de bomberos de la provincia. Esta dotación, en cambio, provocó el traslado de hasta tres vehículos en un periodo de dos horas y media. Finalmente, los profesionales lograron extinguir el incendio a las 2:30 horas de la madrugada de este martes.