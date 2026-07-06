Hasta trece medios del INFOCAL han participado este lunes en las labores de extinción de un incendio en Gejuelo del Barro. Las alertas saltaron casi a la una del mediodía por la presencia del fuego en una zona agrícola y de monte bajo muy cercana a la carretera que une Ledesma con la carretera de Vitigudino.
Entre los medios destacados en la extinción se han encontrado tres helicópteros contra incendios y dos cuadrillas helitransportadas, además de cuatro autobombas, entre ellas las de los bomberos del parque de Ledesma y una cuadrilla terrestre. Han completado el dispositivo tres agentes medioambientales.
El fuego ha sido estabilizado a media tarde, todavía no se ha dado información del número de hectáreas quemadas ya que continúan los trabajos de perimetración y refresco del terreno.