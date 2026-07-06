Los bomberos de Ledesma durante su intervención en Gejo del Barro

Se trata de una zona agrícola y de monte bajo cercana a la SA-305 que une Ledesma con la carretera de Vitigudino

Hasta trece medios del INFOCAL han participado este lunes en las labores de extinción de un incendio en Gejuelo del Barro. Las alertas saltaron casi a la una del mediodía por la presencia del fuego en una zona agrícola y de monte bajo muy cercana a la carretera que une Ledesma con la carretera de Vitigudino.

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Entre los medios destacados en la extinción se han encontrado tres helicópteros contra incendios y dos cuadrillas helitransportadas, además de cuatro autobombas, entre ellas las de los bomberos del parque de Ledesma y una cuadrilla terrestre. Han completado el dispositivo tres agentes medioambientales.

El fuego ha sido estabilizado a media tarde, todavía no se ha dado información del número de hectáreas quemadas ya que continúan los trabajos de perimetración y refresco del terreno.