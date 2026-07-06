Herido un varón tras la colisión de dos vehículos en Carbajosa de la Sagrada

A las 18:22 horas de este lunes, la rotonda del E.Lecrec de Carbajosa de la Sagrada ha presenciado un accidente de tráfico por alcance entre dos turismos,
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Según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2, tras la colisión, ha resultado un varón de mediana edad, consciente, con dolores en la espalda y quejas de un golpe en la frente.
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