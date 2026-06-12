La pareja dijo a la Guardia Civil que eran los ocupantes del vehículo siniestrado en una rotonda de Carbajosa, cuando realmente quienes viajaban en el momento del accidente eran sus hijos

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la UNIS (Unidad de Investigación de Seguridad Vial) del Subsector de Tráfico de Salamanca están investigando a un matrimonio de Salamanca por falsedad documental al haber simulado sufrir un accidente de tráfico en una rotonda de Carbajosa de la Sagrada.

Publicidad Publicidad

Los supuestos hechos tuvieron lugar el pasado 28 de abril, cuando la Guardia Civil recibió un aviso por un accidente de tráfico en este punto por una salida de vía de una furgoneta que había colisionado con una farola, sin personas heridas y solo con daños materiales para el vehículo.

Al parecer, según el aviso del vehículo accidentado viajaba una pareja, un hombre (el conductor) y una mujer. Sin embargo, durante la investigación, los agentes detectaron incongruencias entre las declaraciones prestadas y las evidencias físicas recabadas en el lugar de los hechos, haciéndoles sospechar que el matrimonio no iba en la furgoneta cuando ocurrió el siniestro vial. Unas sospechas que fueron posteriormente verificadas, ya que cuando ocurrió el siniestro en el interior iban sus dos hijos.