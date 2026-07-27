Vuelven a defecar una semana después en la piscina de La Aldehuela

Una semana después, los usuarios de la piscina de La Aldehuela se han visto obligados a dejar de bañarse tras defecar una de las personas presentes en uno de los vasos grandes. Y es que tan solo siete días después, la 'faena' se repite, y el reto viral parece que se ha puesto de moda en Salamanca.

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Eso sí, no ha sido el único incidente del estilo este mes, además de en la misma piscina hace una semana, también ha ocurrido en la de Garrido hace unas tres semanas y hace siete días también en la de San José. Un auténtico fastidio para las familias que deciden ir a las piscinas de competencia pública de cara a disfrutar del sol y del agua.

Uno de los usuarios que ha podido vivir en sus carnes esta situación ha explicado a SALAMANCA24HORAS que “no es la primera que pasa, es una vergüenza y lo pagamos todos los usuarios que tenemos respeto por las instalaciones”. Asimismo, también ha expuesto que “espero que cojan a la persona que lo ha hecho y que lo expulsen de por vida del recinto”.