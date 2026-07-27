Durante la noche de este pasado domingo, la imagen que ofrecía desde el aire el incendio forestal de Burgohondo corroboraba, aún más si cabe, su monstruosidad.

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Tal y como se aprecia en las fotografías tomadas desde el aire por Salamanca24horas, son varios los frentes activos en la sierra, con largas líneas de fuego que avanzan por las laderas y densas columnas de humo que impiden la visibilidad, mientras las llamas rodean y amenazan diferentes núcleos de población.

Incendio Ávila Visto Desde el aire

Cabe recordar que el incendio forestal de Burgohondo permanece este lunes en nivel de gravedad 2, con un amplio dispositivo integrado por 118 medios de extinción que trabaja para consolidar el perímetro y evitar nuevas reproducciones del fuego. El incendio, que ya ha arrasado más de 50.000 hectáreas, se ha convertido en el mayor registrado en la historia reciente de España.

En las labores de extinción participan 24 cuadrillas terrestres, 25 autobombas, seis buldóceres, nueve unidades ELIF y BRIF, siete helicópteros e hidroaviones, 33 agentes medioambientales y celadores, 14 técnicos, un técnico BIIF y otros cinco medios de apoyo.

Incendio Ávila Visto Desde El Aire 2

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Los efectivos centran sus esfuerzos en estabilizar el perímetro del incendio y frenar el avance de las llamas para impedir que se produzcan nuevos focos, al tiempo que mantienen la protección de los núcleos de población próximos. La evolución del fuego continúa muy condicionada por las condiciones meteorológicas, que siguen marcando el desarrollo de las tareas de extinción.