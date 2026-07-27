Los grandes incendios forestales ya arrasan más de 152.000 hectáreas en España, seis veces más que hace un año

El verano de 2026 está dejando una de las campañas de incendios forestales más devastadoras de los últimos años en España. Los 32 grandes incendios registrados desde el inicio del año han calcinado ya 152.678 hectáreas, una cifra que multiplica por seis las 24.133 hectáreas quemadas en el mismo periodo de 2025.

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Así lo ha informado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una nueva reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en la que se ha actualizado la evolución de los principales incendios activos.

Los datos reflejan además un importante empeoramiento en apenas 24 horas. Si este sábado la superficie afectada ascendía a 131.113 hectáreas, la última actualización eleva esa cifra hasta las 152.678, lo que supone 21.565 hectáreas más calcinadas.

Uno de los focos que más preocupa continúa siendo el incendio de la Sierra Oeste de Madrid. Durante toda la noche, un total de 50 medios terrestres han trabajado en la consolidación del perímetro para evitar nuevos avances de las llamas, unas labores complicadas por las rachas de viento registradas durante la jornada.