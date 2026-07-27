El R2Y-7.5 de Salamanca clave en la defensa de la urbanización de La Atalaya

El R2Y-7.5 de Salamanca desempeña un papel destacado en el dispositivo de extinción del incendio al intervenir en la protección de la urbanización de La Atalaya.

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La unidad salmantina trabaja de forma coordinada con el resto del operativo para frenar el avance de las llamas y reforzar la protección de uno de los puntos considerados estratégicos durante la emergencia. Su actuación se centra en apoyar las tareas de defensa de la urbanización de La Atalaya.