El R2Y-7.5 de Salamanca clave en la defensa de la urbanización de La Atalaya

El R2Y-7.5 de Salamanca desempeña un papel destacado en el dispositivo de extinción del incendio al intervenir en la protección de la urbanización de La Atalaya.
La unidad salmantina trabaja de forma coordinada con el resto del operativo para frenar el avance de las llamas y reforzar la protección de uno de los puntos considerados estratégicos durante la emergencia. Su actuación se centra en apoyar las tareas de defensa de la urbanización de La Atalaya.
El despliegue del R2Y-7.5 forma parte del amplio operativo movilizado para combatir el incendio, en el que participan numerosos medios humanos y materiales con el objetivo de contener el fuego, proteger a la población y minimizar los daños sobre el entorno natural. La intervención de la unidad salmantina vuelve a poner de manifiesto la importancia de los recursos especializados de la provincia en los grandes incendios forestales que afectan a Castilla y León.