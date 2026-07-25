Los bomberos de la provincia de Salamanca centran sus trabajos en La Atalaya ante el avance del incendio de Burgohondo

Los bomberos de la provincia de Salamanca continúan desplegados este sábado en la provincia de Ávila dentro del amplio operativo activado para hacer frente al incendio forestal de Burgohondo, una emergencia que ha obligado a evacuar a varios municipios del Valle del Tiétar y que mantiene afectados a más de 30.000 vecinos.

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Durante la mañana de este sábado, los efectivos salmantinos han centrado sus trabajos en la urbanización La Atalaya, situada en el municipio de El Tiemblo.

Los bomberos han desarrollado labores de protección y apoyo en un escenario marcado por la complicada evolución del incendio, trabajando junto al resto de equipos desplegados.