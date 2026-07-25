La primera fecha disponible en la calle Jardines se sitúa en el 20 de agosto

La disponibilidad para renovar el DNI en Salamanca vuelve a retrasarse. Quienes accedan estos días al sistema de cita previa comprobarán que la primera fecha libre en la capital es el 20 de agosto.

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La Oficina de Documentación de la Policía Nacional, ubicada en la calle Jardines, todavía dispone de varios huecos para esa jornada, concretamente a las 09:36, 09:48, 10:24, 11:24, 11:36 y 11:48 horas.

No obstante, quienes necesiten renovar el documento antes tienen la opción de acudir a otras oficinas de la provincia. En Fuentes de Oñoro todavía quedan citas para el 31 de julio, mientras que en Béjar hay disponibilidad el 4 de agosto, con horarios libres a las 09:00, 09:12, 09:24, 09:48, 10:24 y 11:36 horas.

Los tiempos de espera también se dejan notar en la expedición y renovación del pasaporte. En la comisaría de Salamanca, la primera cita libre para realizar este trámite está fijada para el 11 de agosto.

La cita previa para la expedición o renovación del DNI puede solicitarse a través de la página web habilitada por la Policía Nacional o por teléfono.