El plan que actualizará el Ayuntamiento de Salamanca para seguir mejorando la calidad del aire

El Ayuntamiento de Salamanca actualizará el Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Salamanca tras siete años sin modificaciones, desde 2019, aprobándose el mismo en 2020. Esta actuación se incluye dentro del proyecto Raíles Verdes, contando con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Publicidad Publicidad

El objetivo principal se centrará en el diagnóstico de las zonas verdes de Salamanca, donde han superado los 127.000 árboles y 55.000 arbusto, un 50 por ciento más que en 2019 repartidos en un total de 2,9 millones de metros cuadrados. A esto se le suman las zonas verdes de la ribera, competencia de la Confederación Hidrográfica del Duero, además de los campus universitarios.

Dentro de los diferentes diagnósticos que se realizarán se encuentran: inventarios de biodiversidad y modelos de conectividad ecológica; análisis y valoración de los servicios de los ecosistemas; actualización de mapas de contaminación; evaluación de riesgos climáticos (olas de calor, inundaciones, sequías); y un estudio detallado de la población, sus características socioeconómicas, usos del suelo y movilidad urbana.