Salamanca registra un aumento del 3% en viajeros nacionales este mes de junio

Tal y como apunta el Ayuntamiento de Salamanca, en junio de 2026 llegaron a la capital del Tormes 59.333 viajeros, según los datos recogidos en la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE). En lo referente a su procedencia, se alojaron en los hoteles 36.877 viajeros nacionales, un 2,97% más que el mismo periodo de 2025, y 22.456 viajeros internacionales. Esto supone un aumento del 3% en viajeros nacionales este mes de junio respecto al pasado 2025.

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En relación a las pernoctaciones acumuladas en este tipo de establecimientos hoteleros de la ciudad

durante junio de 2026 fueron 96.647. En el caso de las pernoctaciones, las de los viajeros nacionales se sitúan en 59.183 mientras que las de los viajeros internacionales fueron 37.464. En este sentido, la estancia media de los viajeros que vinieron a la ciudad durante junio se sitúa en las 1,63 noches.