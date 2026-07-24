Denuncian a HM Hospitales Salamanca a Inspección de Trabajo ante la situación límite de los trabajadores

El Comité de Empresa de HM Hospitales en Salamanca, conocido comúnmente como la Santísima Trinidad, ha denunciado en numerosas ocasiones a la dirección del lugar ante Inspección de Trabajo. Desde que se implantase este modelo en diciembre de 2024. La falta de cobertura de las bajas de los compañeros ausentes, ya sean médicas o por vacaciones, está haciendo que la carga asistencial haya aumentado notablemente.

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Además de no poder mantener una calidad en el servicio, a esto se suma las elevadas temperaturas que se vive en el interior del centro sanitario, donde profesionales y pacientes han transmitido sus quejas ante una falta de climatización adecuada, según ha indicado a través de un comunicado el Comité de Empresa.

La decisión de realizar estas denuncias a Inspección de Trabajo, al tratarse de varias, se debe a que se han trasladado estas quejas a la dirección de HM Hospitales, tanto por “cuestiones relacionadas con las condiciones laborales, la prevención de riesgos y la seguridad de determinados procedimientos, estando actualmente a la espera de su resolución”.

Del mismo modo, la plantilla denunciante han indicado que “no cuestiona el crecimiento de HM Hospitales, sino que este se produzca sin reforzar las plantillas y aumentando la presión sobre los profesionales”, exigiendo a la dirección del centro que “refuerce las plantillas conforme al aumento de la actividad”, adoptando medidas de carácter urgente ante las altas temperaturas del centro.

De forma tajante y sin pelos en la lengua, desde el Comité de Empresa se tiene claro que “la calidad asistencial no depende solo de la tecnología o las instalaciones, depende, sobre todo, de contar con profesionales suficientes y con los medios necesarios para prestar una atención sanitaria segura y de calidad”.

A principios de junio, medio centenar de trabajadores, a las puertas de la Santísima Trinidad, se manifestaban por el despido de diez trabajadores del laboratorio pese a una cláusula que obligaba a HM Hospitales a asumirlos al finalizar el contrato.