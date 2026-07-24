Así se ven desde un avión comercial los incendios que han obligado a declarar la emergencia nacional

Las impactantes imágenes realizadas desde un avión comercial reflejan la magnitud de los incendios forestales que afectan a la provincia de Ávila y a la Comunidad de Madrid. Desde varios miles de metros de altura, el fuego es visible a gran distancia, dejando patente la gravedad de los incendios que han obligado al Gobierno a declarar la emergencia de interés nacional.

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La medida, adoptada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afecta a los incendios declarados en los municipios de Burgohondo (Ávila), Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid), debido a su evolución, las condiciones meteorológicas adversas y la necesidad de coordinar un importante despliegue de recursos de distintas administraciones.

En el caso del incendio de Burgohondo, cerca de 2.800 personas han sido evacuadas, tanto de este municipio como de la localidad de El Tiemblo.