La Guardia Civil y los bomberos de Salamanca se vuelcan en el incendio abulense de Burgohondo

Durante la madrugada de este viernes, agentes de la USECIC de la Guardia Civil de la Comandancia de Salamanca se no han dudado en desplazarse para prestar apoyo a la Comandancia de Ávila, con motivo del grave incendio forestal que afecta a la zona y que ya ha obligado a la evacuación de más de 2.700 personas.

Publicidad Publicidad

Otros de los que no se han quedado atrás han sido los bomberos de la provincia salmantina, que tal y como han apuntado a través de las redes sociales de la Asociación de Bomberos de Ledesma, se han desplegado para colaborar en la extinción de este incendio. Por otro lado, los bomberos de la capital del Tormes también han acudido hasta el lugar con un camión y cinco trabajadores.

Speis Dipu Salamanca

Este despliegue, según explican los bomberos de la provincia salmantina, se ha realizado a petición de la Dirección General de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León y bajo la coordinación de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta. En concreto, se han trasladado efectivos de Villares Ciudad Rodrigo Béjar, y bomberos voluntarios de Ledesma, Lumbrales y Alba de Tormes. Tal y como apuntan, la razón por la que han acudido es lo desbordados que se encuentran debido a los incendios que también existen en Madrid y en Castilla La Mancha.

Por su parte, agentes de la Benemérita de Salamanca han podido reforzar el dispositivo de seguridad, aumentando y acelerando la respuesta. Así, la Guardia Civil de Salamanca ha pasado la noche colaborando en las labores de evacuación, garantizando la seguridad de la población y facilitando el trabajo del resto de servicios de emergencia.

La Benemérita de Salamanca ha dejado claro que "la coordinación y el esfuerzo conjunto son fundamentales para proteger a las personas y minimizar las consecuencias de este tipo de situaciones", tal y como han transmitido desde sus redes sociales.