Una mujer de 70 años resulta herida en una salida de vía en la A-66 a la altura de La Cabeza de Béjar

Los servicios de emergencia han intervenido este sábado en un accidente de tráfico registrado en la A-66, a la altura de La Cabeza de Béjar, donde una mujer de unos 70 años ha resultado herida.

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El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada a las 15:00 horas alertando de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 395 de la autovía. Según la información facilitada por el alertante, el vehículo había colisionado contra el quitamiedos y una de sus ocupantes precisaba asistencia sanitaria.

La afectada se encontraba consciente a la llegada de los servicios de emergencia, aunque refería dolor en la zona de las costillas.