El parque arqueológico del Cerro de San Vicente luce ya sus dos nuevas obras culminadas

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento de Salamanca solicitará la declaración del Cerro de San Vicente como Bien de Interés Cultural, siguiendo el procedimiento que recoge el Reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. El regidor municipal ha comunicado esta decisión durante la visita que ha realizado con motivo de la conclusión de las obras del Portillo de San Vicente y de la plataforma superior, que han movilizado cerca de 1,6 millones de euros: 587.294,48 euros para el Portillo y 1.011.930,66 euros para la plataforma. Las dos intervenciones han sido financiadas con Fondos Europeos ‘Next Generation’ en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Publicidad Publicidad

La primera de dichas actuaciones deja al descubierto la apertura de una nueva entrada del portillo de San Vicente: "Con este paseo recuperamos un vial histórico, rehabilitando una comunicación peatonal entre el paseo de San Vicente, el barrio del mismo nombre y el parque arqueológico". Durante la ejecución de las obras salieron a la luz restos del testero plano de la capilla mayor de la iglesia del convento de San Vicente y parte de las capillas laterales. Este hallazgo obligó a modificar el proyecto original y ha condicionado por completo el trazado inicialmente previsto.

Cerro De San Vicente (5)

“Hemos antepuesto la plena conservación del patrimonio a cualquier otra consideración y, por ello, hemos sacrificado la accesibilidad inicialmente prevista”, ha explicado el alcalde. Además, García Carbayo ha destacado que estas dos actuaciones se han sumado a las que el Ayuntamiento ha impulsado durante los últimos años, entre ellas la adecuación de las laderas y la inauguración del Museo. Para salvar los seis metros de desnivel sin afectar a los vestigios arqueológicos, se ha ejecutado una escalera de circulación cómoda y se ha habilitado un recorrido más corto. La integración de los restos de la iglesia del convento se ha resuelto mediante tres estrategias diferentes.

Los vestigios mejor conservados permanecen visibles y pueden contemplarse en las zonas intermedias del recorrido desde el Portillo. Los restos más frágiles, localizados en la esquina de la calle San Vicente, han quedado protegidos bajo una capa de grava y su huella se ha materializado mediante parterres vegetales. Por su parte, los elementos desaparecidos se han reinterpretado con un pavimento de baldosas, grava y césped, que ha reproducido la geometría histórica y ha facilitado su lectura.

En paralelo, el Ayuntamiento ha culminado el tratamiento definitivo de la plataforma superior y la ha transformado en un parque naturalizado para el disfrute público, la cultura y la investigación: "En esta zona se encuentra la principal cantidad de restos arqueológicos de este parque", tal y como explica el primer edil. Los recorridos se han dispuesto como un tapiz de capas históricas y vegetales, mientras que el paseo perimetral y los itinerarios transversales permiten acercarse a los restos del poblado fundacional, del monasterio y de las fortificaciones napoleónicas.

Publicidad Publicidad

Cerro De San Vicente (13)

Esta ordenación también ha favorecido la contemplación del conjunto catedralicio, el río Tormes y el paisaje salmantino.La intervención ha incorporado espacios ajardinados, zonas de estancia, bancos, luminarias y paneles interpretativos. Asimismo, la plataforma se ha enlazado con el museo, la ladera y el resto del parque.

Siguientes pasos Como uno de los siguientes pasos, el primer edil ha afirmado que el Ayuntamiento está culminando el expediente administrativo para solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural de todo el parque arqueológico: "Este lugar puede llegar a ser uno de los que más relieve tengan de España, sobre todo en la Primera Edad de Hierro y también en cuanto al carácter sentimental que tiene para los salmantinos". En este sentido, el Ayuntamiento ya ha preparado la documentación pertinente.