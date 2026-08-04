Vuelve a subir el paro en Salamanca tras tres meses consecutivos de bajada

Tras tres meses consecutivos de bajadas del paro en la provincia de Salamanca, julio ha cerrado con la segunda mayor subida en el número de desempleados de Castilla y León, tras Valladolid.

Publicidad Publicidad

Son 406 nuevas personas desempleadas en la provincia salmantina, lo que supone un incremento del 2,74 por ciento y un total de parados de 15.217. Estas cifras, no obstante, siguen siendo relativamente positivas, puesto que, a pesar de la subida, sigue habiendo 400 parados menos que hace un año.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo este martes, 4 de agosto, la subida en el número de desempleados es conjunta en todos los sectores, aunque es el Terciario el que más parados suma.