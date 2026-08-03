Los aspirantes de Salamanca que han superado las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos como profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas, ya conocen el siguiente paso para incorporarse como funcionarios docentes. La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha publicado los listados definitivos de participantes (lista que se puede consultar al final de esta noticia) que han superado las fases de oposición y concurso del procedimiento selectivo.

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Tras la publicación de estas relaciones, los candidatos seleccionados deberán realizar la petición de vacantes para el curso 2026/2027 a través de la aplicación informática disponible en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León, utilizando el sistema de identificación Cl@ve.

El plazo permanecerá abierto desde las 9:00 horas del martes 4 de agosto hasta las 9:00 horas del jueves 6 de agosto de 2026, por lo que los aspirantes dispondrán de 48 horas para ordenar sus preferencias de destino.

La adjudicación de plazas se efectuará en función de la puntuación y del orden de prelación obtenido por cada aspirante durante el proceso selectivo, por lo que la elección realizada durante este trámite será determinante para conocer el centro educativo en el que comenzarán a trabajar el próximo curso.

La convocatoria, regulada por la Orden EDU/2/2026, de 5 de enero, forma parte de la oferta de empleo público docente de Castilla y León y permitirá cubrir plazas en distintos institutos, escuelas oficiales de idiomas y conservatorios de la Comunidad.

*Las vacantes disponibles para Salamanca se pueden consultar en el documento que acompaña esta noticia