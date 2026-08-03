Continúa la agenda cultural de la Junta programada para el mes de agosto en Salamanca

Tras haber completado un mes de julio repleto de actividades, continúa la programación cultural proporcionada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, esta vez con un agosto lleno de espectáculos, exposiciones y conciertos en las nueve provincias de la comunidad. En concreto, Salamanca enfrenta un mes de agosto con un total de 13 actividades, entre las que se encuentran tres visitas guiadas, cuatro espectáculos teatrales, tres actuaciones musicales y tres actividades infantiles.