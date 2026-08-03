Continúa la agenda cultural de la Junta programada para el mes de agosto en Salamanca

Tras haber completado un mes de julio repleto de actividades, continúa la programación cultural proporcionada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, esta vez con un agosto lleno de espectáculos, exposiciones y conciertos en las nueve provincias de la comunidad. En concreto, Salamanca enfrenta un mes de agosto con un total de 13 actividades, entre las que se encuentran tres visitas guiadas, cuatro espectáculos teatrales, tres actuaciones musicales y tres actividades infantiles.
En primer lugar, al igual que durante el mes de julio, se abrirán cuatro exposiciones y visitas guiadas:
- 'Antes del paisaje': Esta actividad plasma la búsqueda del paisaje y su naturaleza, "dilatando la relación entre el ser humano y lo más primitivo". La exposición es apta para todos los públicos y podrá visitarse en el patio alto de la biblioteca pública de Salamanca de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas; los sábados de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Además, los domingo y los festivos estará disponible de 14:00 a 16:00 horas.
- 'Piezas desconocidas': Propone un recorrido por documentos y testimonios en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca. Esta actividad está abierta de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
- 'Hagamos títeres de cachipora. ¿Con qué objetos?': La exposición nace del libro homónimo de Rodorín, combinando piezas de colección con materiales didácticos y artísticos. Además, se podrá visitar hasta el 29 de agosto en el patio alto de la biblioteca de Salamanca de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas.
- Archivo Histórico Provincial de Salamanca: Durante todo el mes de agosto, a las 10:00 horas se realizará un recorrido por las salas de trabajo, los talleres de restauración y digitalización y los depósitos, además de acceder a una muestra de documentos significativos conservados en el Archivo. La actividad tendrá una duración aproximada de 75 minutos y deberá ser solicitada a través del teléfono 923 214 743 o mediante el correo electrónico archivo.salamanca@jcyl.es.
En relación a las artes escénicas, la provincia salmantina acogerá cuatro actuaciones de teatro:
- 'Espectáculo de fuego', que se llevará a cabo en la plaza de la Fortaleza de Ledesma el sábado 8 de agosto a las 23:00 horas.
- 'El mentiroso', un teatro para adultos que se presentará al público en la ermita de Sansebastián de Aldeadávila de la Ribera, el viernes 14 de agosto a las 22:30 horas.
- 'Tiempo al tempo', en cambio, se presentará el domingo 23 de agosto a las 21:00 horas en el exterior de la iglesia parroquial de Babilafuente.
- 'El licenciado vidriera', por otro lado, se ubicará en el espacio escénico La Panera de Monleras el próximo sábado 29 de agosto a las 22:30 horas.
Por otro lado, en cuanto a las actuaciones musicales, estas tendrán variedad de música electrónica, de raíz, fusión funk, pop, soul y ritmos cubanos; y estarán ubicadas en varias localidades salmantinas:
- 'Tributo a El último de la fila', un espectáculo que se llevará a cabo el 6 de agosto y el 17 de agosto en la plaza mayor de Villarino de los Aires a las 20:30 horas; y a las 20:30 horas en la Plaza de España de Melgar de Fernamental.
- 'Rojo Sangre', un teatro que estará abierto al público el 9 de agosto en el Palacio Ducal de Béjar a las 20:30 horas.
- 'Electro folklore poético', que se llevará a cabo el 22 de agosto en la iglesia de Macotera a las 21:00 horas.
Además, llegan las actividades infantiles:
- 'Show musical homenaje a Disney', que tendrá lugar el martes 11 de agosto a las 22:00 horas en la Plaza Mayor de Vitigudino.
- 'La Jarana', un teatro infantil que se podrá disfrutar el jueves 13 de agosto a las 20:00 horas en la Plaza Mayor de Macotera.
- 'Lazos de sangre', que arrancará a las 22:00 horas del jueves 13 de agosto en el Centro Cultural de la Villa, en Lumbrales.