Cinco nuevos radares controlarán la velocidad de los conductores en plena temporada vacacional

Desde este lunes 3 de agosto, la Dirección General de Tráfico pone en marcha hasta el domingo 9 de agosto una nueva campaña especial de vigilancia y control de velocidad, "siendo este uno de los factores de mayor impacto en la seguridad vial", tal y como apuntan desde la DGT.

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Esta iniciativa se desarrollará a nivel europeo en todos los países adheridos a la asociación RoadPol ,y en España contará con la participación de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las Policías autonómicas y locales interesadas.

En concreto, esta campaña, que se integra en uno de los periodos de mayor intensidad circulatoria del verano, se basará en el incremento de los controles en carreteras convencionales, autopistas, autovías y vías urbanas, con especial atención a los tramos donde la velocidad constituye un mayor factor de riesgo.

Este control se basa en la integración de cinco nuevos puntos de velocidad, entre los que se encuentra el control de tipo fijo ubicado en la vía CL-101 de Soria, en el punto kilométrico 7+020 D. En segundo lugar, Segovia cuenta con dos controles de tramo en la carretera nacional 110. El primero de ellos comienza en el punto kilométrico 158+700 D y acaba en el 161+300 C, mientras que el segundo comienza en el punto 161+300 C y finaliza en el 158+700 D.

La provincia de Albacete, por otro lado, cuenta con dos radares de tramo en la CM 412. El primero de ellos va desde el punto kilométrico 208+150 C hasta el 202+500 D; mientras que el segundo comienza en este último punto para acabar en el punto kilométrico 208+150 C.

Según explican desde la DGT, todos estos controles estarán debidamente señalizados en la carretera, y su ubicación publicada en la página web de la DGT. Así, durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que rebasen los límites permitidos en las vías donde están situados los nuevos radares recibirán una notificación informativa advirtiéndoles de que han sido captados por uno de estos dispositivos. Pasado ese tiempo, los excesos de velocidad serán denunciados y sancionados.