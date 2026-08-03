“Las aves son los animales más afectados por los eclipses de sol”

No obstante, aclara que la información con la que se baraja de lo que puede suceder el día 12 son intuiciones, pero que no hay nada asegurado puesto que hace muchos años que no ocurre un eclipse de este tipo en España y, por eso, se maneja poca información. “Lo que creo que puede pasar es que algún ave pueda acercarse a las zonas de descanso, que entiendan que se acerca la noche, entonces las aves más diurnas, como pueden ser las palomas, es posible que se vayan a los dormideros y las aves más nocturnas, como los patos, a lo mejor pueden abandonar los ríos y dirigirse a las lagunas donde suelen pasar la noche comiendo”. También reitera que estamos en plena migración postnupcial, que es el viaje que realizan las aves desde sus zonas de reproducción hacia sus cuarteles de invernada, y por eso también subraya que “es posible que por ello algunas aves tomen tierra”.