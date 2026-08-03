El 12 de agosto se vivirá en gran parte de España, sobre todo en la zona norte y centro de oeste a este, uno de los grandes acontecimientos astronómicos. El eclipse total de sol que tendrá lugar en las próximas semanas lleva sin verse en la Península Ibérica desde hace 114 años, según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU).
Fuentes del ministerio declaran que “nuestro país será el mejor lugar del mundo para disfrutar de este histórico eclipse, el primero de estas características en la Península Ibérica desde hace más de 100 años, en concreto en 1912”.
Aunque un eclipse total de sol es “el espectáculo más grandioso que nos puede ofrecer la naturaleza”, según advierte Óscar Martín Mesonero, astrónomo salmantino, hay que tener en cuenta que su observación puede provocar graves perjuicios para la fauna silvestre, sobre todo para las aves.
Mesonero, gran conocedor de estos fenómenos al haber presenciado a lo largo de su vida 12 eclipses totales y 21 parciales, y estar dedicado durante 30 años a la divulgación astronómica, explica que “las aves son los animales más afectados por los eclipses de sol. Son las que antes notan los cambios de humedad o de temperatura, entonces cuando un eclipse es grande, del 100 %, total como en este caso, hace que vuelen desorientadas en círculos o que se vayan a los nidos a dormir. Son los comportamientos más habituales”.
Por su parte, el ornitólogo Guillermo Hernández Cordero también relata que cuando se trata de eclipses totales “hay algunas aves que entienden que es la hora de irse a dormir y por eso se dirigen a los dormideros. Las aves tienen como un reloj interno que les permite saber si es de día o de noche, no necesitan ver el sol por mucho que luego puedan orientarse por él y regule ese reloj interno”.