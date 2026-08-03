Casi 200 personas se benefician en Salamanca del tratamiento antirretroviral que reduce la posibilidad de contraer VIH

Casi mil personas han conseguido beneficiarse de la profilaxis preexposición frente al Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), conocida como PrEP, un tratamiento que sirve para reducir el riesgo de contraer el virus en personas que hayan podido verse expuestas en contraerlo.

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Desde 2020, la Consejería de Sanidad ha impulsado este programa en los diferentes hospitales de la comunidad, reduciendo la transmisión del VIH en personas que tienen un mayor riesgo de contraerlo.

Salamanca ha sido la segunda provincia que más se ha beneficiado de esta medida, con un total de 173 personas que han recibido el tratamiento. La primera ha sido Valladolid con un total de 253 usuarios. En el resto de provincias los datos han sido los siguientes: Burgos (153), León (124), Segovia (76), Palencia (41), Ávila (38), Zamora (36) y Soria (19), según los datos recogidos por ICAL.

La profilaxis preexposición frente al Virus de la Inmunodeficiencia Humana consiste en un conjunto de retrovirales para personas que aún no tienen el VIH, pero que presentan un elevado riesgo de adquirirlo.